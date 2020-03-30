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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi haline dönüşebiliyor. Bunun için vatandaşlarımızın gerçekten acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica ediyorum." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
Son Dakika Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı