Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Cumhur İttifakımızda Sayın Bahçeli, aynı şekilde kendileri söylediler. Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan sapmamız söz konusu değildir. Bu tür yalan yanlış tarih açıklayanlar kendilerini buğday ambarında sananlardır, varsın onlar öyle sansınlar" dedi.



" Türkiye'de Filistin meselesini bizim kadar mücadele eden başka bir siyasi parti yoktur"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanına eleştirenlerini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu bizim yaptığımız barajları inkar ediyor. Biraz vicdanın olsa gidip göreyim dersin. Bu var ya denizin altında olduğu için Avrasya Tüneli'yle alakalı bir şey konuşamıyor. Onla ilgili de bir şey söyle, Marmaray'la ilgili söyle, onunla ilgili de pek bir şey söylemedi. Çünkü milyonlarca insan kullanıyor. Belirli parti mensubuna yapılmadı bunlar. Bunlar bütün vatandaşlarımıza yapılmış eserler. Filistinlilerle ilgili benim BM'de konuşmadığımdan bahsediyor. Ayrı bir karede oradaki konuşmamdan görüntüler var. Türkiye'de Filistin meselesini bizim kadar mücadele eden başka bir siyasi parti yoktur. Biz sadece söz boyutunda değil, her türlü Filistin meselesinde kardeşlerimizin yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun Filistin'le ilgili lafı yok. Suriye'den gelenleri göndereceğiz diyen bu adam" diye konuştu.



"Kılıçdaroğlu siyasetini yalan üzerine inşa eden bir insandır"



"Lider kendi ufkunu kendi projesini kendisi belirler. Yanında danışmanları varsa, onları dinler ve danışmanlarını dinledikten sonra da onların doğru dürüst olanlarını adeta suyu sızdırır gibi alır" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu siyasetini yalan üzerine bina eden bir insandır. Hakikat düşmanlığı yapan bir insandır. Bunu bilerek yapıyor. Bunun farkında değildi, şöyleydi falan yok. Bütün bu yalanları bilerek yapıyor. Bu adam İzmir milletvekili, şu anda sorun İzmir'e kaç saatte gidilir diye sorun inanın bilmez. Kullananlara da sormadı. Böyle bir eseri meydana getiren iktidara hiç teşekkür duydunuz mu? Vereceği cevap görevini yaptı. Sizin bütün belediyelerinle yaptıklarını ortaya koysana. Bizim yaptıklarımızın açılış törenini yapıyorlar. Siyaset doğrularla yapıldığı sürece size güç katar. Bu yapılan muhalefetin tam aksinin yapılması lazım. muhalefet iktidara istikamet vermelidir. İstikamet ver ya, de ki şu şöyle daha iyi olur de. Ama niye böyle yapmıyorsunuz olmaz. Hakaret mi, hakaret. Tabi Cumhurbaşkanını kendisinden başlıyor, ailesine kadar her şeyinde konuşuyor, açılan davaların hepsini kazanıyorum. Eleştiri ve hakaret bambaşka bir şey, ailenize kadar konuşabiliyor. Bununla Türkiye'de muhalefet çok ciddi yaralar alıyor. İngiltere'deki seçimi Boris açık ara kazandı. Muhafazakar demokrat, kazandı. Muhalefetteki sosyal demokrat kaybetti. Ne yaptı, ben çekiliyorum dedi. Bizdeki sosyal demokrat beyefendi, genel başkan olduğundan bu yana girdiği her seçimi kaybeden kişi, bunu yaşadığı halde, bir gün insafa gelmedi. Kendi arkadaşları diyor. Hala yola gelmiyorsun, öbür tarafta adam seçimi kaybedince hemen istifasını açıkladı. Bunlar yıllar yılı, siyaset yapmadılar, tam aksine millet düşmanlığı yaptılar. Siyaset dışı vesayet unsurlarından medet umdular, biz vesayet sistemini alt ettik. Bunun dışında yalan siyasetine başladılar. Bu millet hizmet bekliyor. Bu millet kendisine efendilik yapanlardan hoşlanmıyor, yalancıdan da hoşlanmıyor. Biz dürüst olarak milletimize efendilik değil, hizmetkar olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Külliye'ye gelen bir milletvekili olursa bunu gizlemem rahat rahat söylerim"



Beştepe'ye gelen CHP'li iddiasına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu saraya gitmem dedi ve bir kere Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu böyle bir grup olarak ikili üçlü olma durumu olmuştu, geldiler. Bazı meseleleri görüşme fırsatımız olmuştu. Tabi onun dışında kendisi sürekli zaten külliye diyemiyor. Saraya gitmesin diyor. Hiçbir CHP'li kalkıp da Külliye'ye gelmiş değil. Sadece Sayın İnce, partimizin genel merkezine Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman geldi. Benim yanımda arkadaşları, onun yanında arkadaşları vardı. Nezaket ziyaretinde bulundu, görüşmemiz odur. O da saraya gelmiş değil, onların diliyle konuşuyorum. Çünkü Külliye'ye gelen bir milletvekili olursa bunu gizlemekten kaçmak gibi derdimiz olmaz ki rahat rahat söylerim. Benim Kılıçdaroğlu karakteri yok, ama kendisinin hayatı tamamen yalan üzerine bina edildiği için Rahmi Turan'la ilgili iadelerde kendini gösteriyor. Böyle bir şey mümkün değil, kaldı ki kaçak saray ifadesini kullandı. Buna yönelik olarak Danıştay'ın açık kararlarını defa etle ortaya koyduk, böyle bir şeyin söz konusunu olmadığı ortada. Bu Külliye milletin, burası bizim şanımız şerefimiz. Milletimizin gücünü gösteren bir yer. Bunun yanına ibadethane, çok amaçlı salonumuz var, bir de çok amaçlı ayrı bir salonumuz var, kütüphanemizi de yaptık ki, inşallah mimari olarak müstesna eser. Şu anda müteahhit firma son çalışmaları yapıyor. Gençlerimizin hayatına orası ayrı bir renk ve performans getirecek. 24 saat açık olmanın yanında orada gençlerimiz orada çay içerken, kitap okuyacak, ders çalışacak. Şu anda hedefimiz 5 milyon kitap oraya sığdırmak. Elektronik ortamda kaydedilecek. İnşallah benzerini İstanbul'da yapacağız, çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Bu tür yalan yanlış tarih açıklayanlar kendilerini buğday ambarında sananlardır"



Erken seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakımızda Sayın Bahçeli, aynı şekilde kendileri söylediler. Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan sapmamız söz konusu değildir. Bu tür yalan yanlış tarih açıklayanlar kendilerini buğday ambarında sananlardır, varsın onlar öyle sansınlar. Biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını birlerine öğreteceğiz. Bütün hazırlıklarımızı 2023 haziranına yapıyoruz. Kongrelerimiz buna yönelik yürüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL