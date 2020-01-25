Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım."
Son Dakika Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Abdullah Gül'den Elazığ depremiyle ilgili dikkat çeken çıkış: Umarım uyarıcı olur