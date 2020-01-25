Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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