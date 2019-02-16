Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülke, Tüm Renkleriyle, Tüm Zenginlikleriyle, Tüm Farklılıklarıyla 82...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülke, Tüm Renkleriyle, Tüm Zenginlikleriyle, Tüm Farklılıklarıyla 82...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke, tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke, tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, dilediği gibi yaşayabilir, dilediği gibi iş yapabilir, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: AA

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