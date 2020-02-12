Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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