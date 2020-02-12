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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir." - ANKARA
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