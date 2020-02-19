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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir."
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