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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız."
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız."
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