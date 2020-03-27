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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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