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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir."
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