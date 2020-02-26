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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe yargısını bile yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi, artık sözün bittiği yere ulaşmış demektir" dedi. - ANKARA
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