Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe yargısını bile yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi, artık sözün bittiği yere ulaşmış demektir" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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