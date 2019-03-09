Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkede Kürt Kardeşlerimin Hakkını, Hukukunu, Kültürünü, Onurunu Korumak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkede Kürt Kardeşlerimin Hakkını, Hukukunu, Kültürünü, Onurunu Korumak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:03 Kaynak: AA

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