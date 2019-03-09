Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkede Kürt Kardeşlerimin Hakkını, Hukukunu, Kültürünü, Onurunu Korumak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:03 Kaynak: AA
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