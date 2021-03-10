Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir.
10.03.2021 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır."
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