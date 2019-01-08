Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Başörtülü Hanımlarına 'Suudi Arabistan'a Gidin' Demek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir. İki üç gün önce, bir konserden çıkan başı açık, başı örtülü kızlarımıza orada gelip, bu şekilde sataşıp, 'Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var.' diyenlerin halini düşünün. Adı da neymiş sanatçıymış, buyurun."

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