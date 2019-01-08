Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Başörtülü Hanımlarına 'Suudi Arabistan'a Gidin' Demek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Başörtülü Hanımlarına 'Suudi Arabistan'a Gidin' Demek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir. İki üç gün önce, bir konserden çıkan başı açık, başı örtülü kızlarımıza orada gelip, bu şekilde sataşıp, 'Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var.' diyenlerin halini düşünün. Adı da neymiş sanatçıymış, buyurun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Politika
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