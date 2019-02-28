Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Tarihindeki Her Darbe, Her Cunta, Her Vesayet Girişiminin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Tarihindeki Her Darbe, Her Cunta, Her Vesayet Girişiminin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:12 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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