Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Tarihindeki Her Darbe, Her Cunta, Her Vesayet Girişiminin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur."

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