Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Tarihindeki Her Darbe, Her Cunta, Her Vesayet Girişiminin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:12 Kaynak: AA
Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler
Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı