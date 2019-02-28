Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Tarihindeki Her Darbe Girişiminin Bizatihi Kendisi Bir Beka...
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- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " (28 Şubat
postmodern darbesi) Türkiye
'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:02 Kaynak: AA
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