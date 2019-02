Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Tarihindeki Her Darbe Girişiminin Bizatihi Kendisi Bir Beka...

- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan : " ( 28 Şubat postmodern darbesi) Türkiye 'nin darbeler, cuntalar, vesayetler defterinin bu karanlık sayfası bize, istiklal ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini gösteriyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur."