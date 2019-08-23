Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır."
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