Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Yıl 19 Mayıs'ı Daha Farklı Bir Heyecan ve Anlamla Kutlayacağız"
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız" -"2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz" -"Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz"SAMSUN...
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bu yıl 19 Mayıs
'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız"
-"2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz"
- "Kudüs
davasını canımız pahasına sahipleniyoruz"
SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yaşar Doğu
Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun
Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
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