Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Yıl 19 Mayıs'ı Daha Farklı Bir Heyecan ve Anlamla Kutlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Yıl 19 Mayıs'ı Daha Farklı Bir Heyecan ve Anlamla Kutlayacağız"

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız" -"2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz" -"Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz"SAMSUN...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız"
-"2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz"
- "Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz"

SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Kudüs, 19 Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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