Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz."