Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz."
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