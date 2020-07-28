Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde."
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:43
Kaynak: AA
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