Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:03 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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