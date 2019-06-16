Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor."

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