Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor.
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek
Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti
Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor!