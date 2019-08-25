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Cumhurbaşkanı erdoğan: bu yıl turizmde patlama olacak (2)

14 dakika önce

HACİRE AKAR İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 gün eylem yapan Hacire Akar (49) ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı erdoğan: bu yıl turizmde patlama olacak (2), System.String[]

HACİRE AKAR İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 gün eylem yapan Hacire Akar (49) ile telefonla görüştü.


Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Hacire Akar, Mehmet Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
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