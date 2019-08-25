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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (4)RESTORAN AÇILIŞINA KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde Arakale Restoranın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (4)

RESTORAN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde Arakale Restoranın açılışına katıldı. Beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Erdoğan, böyle güzel bir mekanda açılış gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi. İşletmecilere de teşekkür eden Erdoğan, 'Araklı'nın bu müstesna farklı güzel bir yerinde böyle güzel bir mekanın açılış törenini sizlerle birlikte gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu vesileyle böyle bir yatırımı gerçekleştirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Turizmin çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiği bu dönemde böyle bir mekanın, zaman zaman inanıyorumki bir çok buluşmalara evsahibi olacağı muhakkaktır. Bugün yine yayla turizminin örneği olan tesislerin açılışını yaptıkö dedi. Erdoğan açılışın ardından restoranı gezdi.

Trabzon, Araklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:40 Kaynak: DHA
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