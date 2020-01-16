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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz."
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