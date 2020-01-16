Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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