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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini daha hizmete açıyoruz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini daha hizmete açıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini daha hizmete açıyoruz." - ANKARA
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