Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Yılın Ocak-şubat Döneminde Çiftçilere 5 Milyar Lira Destekleme Ödemesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Yılın Ocak-şubat Döneminde Çiftçilere 5 Milyar Lira Destekleme Ödemesi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ocak-şubat döneminde çiftçilere 5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Mart ayı içerisinde 3 milyar 716 milyon liralık ödeme daha yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yılın ocak-şubat döneminde çiftçilere 5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Mart ayı içerisinde 3 milyar 716 milyon liralık ödeme daha yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:46 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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