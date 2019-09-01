Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı"
14 saat önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz."
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