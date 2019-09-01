Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı"

14 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:03 Kaynak: AA
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