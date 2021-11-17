Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam."
Kaynak: AA
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