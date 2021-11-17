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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam"

17.11.2021 14:19

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" - Son Dakika
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