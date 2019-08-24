Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor olması ya da ülkesinden nefret etmesi gerekir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

" Ülkemiz ve milletimiz için değil karşımızdakiler ile saf tutuyorlar"

"Araştırma gemilerimiz bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor"