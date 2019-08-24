Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor...

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor olması ya da ülkesinden nefret etmesi gerekir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde halka hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ülkemiz ve milletimiz için değil karşımızdakiler ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zat kendinde değil. Bir insanın bunları söylemesi için uzayda yaşıyor olması ya da ülkesinden nefret etmesi gerekir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

" Ülkemiz ve milletimiz için değil karşımızdakiler ile saf tutuyorlar"

"Araştırma gemilerimiz bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor"

Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:23 Kaynak: İHA
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