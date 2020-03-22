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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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