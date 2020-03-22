CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ZORLU SÜRECİ İNŞALLAH HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ (1) - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ZORLU SÜRECİ İNŞALLAH HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ (1)
6 saat önce
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından bir video mesaj yayınladı.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkan Erdoğan mesajında, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:22 Kaynak: DHA
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