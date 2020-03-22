Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız (1) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız (1)
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından bir video mesaj yayınladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
sosyal medya hesaplarından bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkan Erdoğan mesajında, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:23 Kaynak: DHA
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