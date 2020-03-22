Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız (2) - Son Dakika

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Devletimiz görevinin başındadır. Özellikle sağlık bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, sağlık memurlarıyla, artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem milletim adına hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyorum. Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin uyarılarınızı takip etmenizdir. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokaklara çıkmamalarıdır. Sokağa çıkalar varsa rastgele söylemiyoruz. Dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve Bilim Kurulu üyelerimizden aldığımız tavsiyelerle söylüyoruz. Dikkat edilirse az sayıda da olsa ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş grubunda olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir. Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayın. Devlet olarak biz bunların tedbirini aldık. Alışverişlerinizde hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık notasında, gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Çeşitli batı ülkelerindeki raflara bakıp da bunlara aldanmayın. Hepsini biz aşmış durumdayız. Gerek sağlık gerekse diğer noktada bu inançla da ben size sağ olun diyorum var olun diyorum, Allah'a emanet olun diyorum" dedi.