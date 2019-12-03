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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kraliçe II.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kraliçe II. Elizabeth ile tokalaşması ve sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Merkel ile sohbeti
LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona iştirak etti.
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (1) NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı