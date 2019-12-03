Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kraliçe II.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kraliçe II. Elizabeth ile tokalaşması ve sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Merkel ile sohbeti

LONDRA - NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Buckingham Sarayı, Emine Erdoğan, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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