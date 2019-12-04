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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (3)
6 saat önce
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:03 Kaynak: AA
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