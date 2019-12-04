Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldıİngiltere, (DHA)- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı

İngiltere, (DHA)- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Londra, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum
Paulo Dybala ve Rihanna, Londra'da partiye katıldı Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:04:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, buckingham sarayındaki resepsiyona katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]