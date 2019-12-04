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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı
7 saat önce
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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