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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı

7 saat önce

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayındaki resepsiyona katıldı, System.String[]

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth'in, heyetler onuruna Buckingham Sarayında verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.


Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Hükümet, Londra, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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