Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Son Güncelleme: 20.08.2023 18:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, davetine icabetle ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, davetine icabetle ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

AB ÜYELİK SÜRECİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Başbakan Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti. Başbakan Orban'ın heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.

ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşme yapacağı otele geçti. Burada heyet tarafından karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen bazı vatandaşların otel çevresinde beklediği görüldü.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta ve sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmek üzere Macaristan'a gitti. Ağustos ayı sonunda Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi planlan Başkan Erdoğan, 9-10 Eylül tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılacak. G-20'nin ardından ise BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere eylül ayı ortalarında ABD'yi ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orban, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü - Son Dakika
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