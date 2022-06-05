Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday ve Arpa Taban Fiyatını Açıkladı: "Buğday 7 Bin 50 Tl, Arpa 6 Bin Tl"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım fiyatını ton başına 7 bin 50 lira, arpa alım fiyatını ise 6 bin lira olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da yapılan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda buğday ve arpa alım fiyatlarını da açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Üreticilere TMO'nun 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklıyorum. TMO sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım, bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü TMO'ya veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler yararlanabilecektir. TMO fiyatı referans fiyat olacak farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir."