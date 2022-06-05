Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday ve Arpa Taban Fiyatını Açıkladı: "Buğday 7 Bin 50 Tl, Arpa 6 Bin Tl" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday ve Arpa Taban Fiyatını Açıkladı: "Buğday 7 Bin 50 Tl, Arpa 6 Bin Tl"

05.06.2022 16:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday alım fiyatını ton başına 7 bin 50 lira, arpa alım fiyatını ise 6 bin lira olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım fiyatını ton başına 7 bin 50 lira, arpa alım fiyatını ise 6 bin lira olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da yapılan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda buğday ve arpa alım fiyatlarını da açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Üreticilere TMO'nun 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklıyorum. TMO sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım, bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü TMO'ya veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler yararlanabilecektir. TMO fiyatı referans fiyat olacak farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday ve Arpa Taban Fiyatını Açıkladı: Buğday 7 Bin 50 Tl, Arpa 6 Bin Tl
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday ve Arpa Taban Fiyatını Açıkladı: Buğday 7 Bin 50 Tl, Arpa 6 Bin Tl
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday ve Arpa Taban Fiyatını Açıkladı: Buğday 7 Bin 50 Tl, Arpa 6 Bin Tl
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday ve Arpa Taban Fiyatını Açıkladı: Buğday 7 Bin 50 Tl, Arpa 6 Bin Tl

YORUMLAR
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Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu: (1)
Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday ve Arpa Taban Fiyatını Açıkladı: 'Buğday 7 Bin 50 Tl, Arpa 6 Bin Tl' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday ve Arpa Taban Fiyatını Açıkladı: "Buğday 7 Bin 50 Tl, Arpa 6 Bin Tl" - Son Dakika
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