Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugu¨ne Kadar Elde Ettiğimiz Tecru¨belerin Işığında, Bina Bazlı Kentsel...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugu¨ne kadar elde ettiğimiz tecru¨belerin ışığında, bina bazlı kentsel dönu¨şu¨mden ziyade alan bazlı kentsel dönu¨şu¨mu¨ teşvik edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bugu¨ne kadar elde ettiğimiz tecru¨belerin ışığında, bina bazlı kentsel dönu¨şu¨mden ziyade alan bazlı kentsel dönu¨şu¨mu¨ teşvik edeceğiz. Tek tip kentsel dönu¨şu¨m uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözu¨mler u¨reteceğiz. Fiziki dönu¨şu¨mu¨ ku¨ltu¨rel, ekonomik ve sosyal dönu¨şu¨mle birlikte tasarlayarak yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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