Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugu¨ne Kadar Elde Ettiğimiz Tecru¨belerin Işığında, Bina Bazlı Kentsel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugu¨ne Kadar Elde Ettiğimiz Tecru¨belerin Işığında, Bina Bazlı Kentsel...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugu¨ne kadar elde ettiğimiz tecru¨belerin ışığında, bina bazlı kentsel dönu¨şu¨mden ziyade alan bazlı kentsel dönu¨şu¨mu¨ teşvik edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugu¨ne kadar elde ettiğimiz tecru¨belerin ışığında, bina bazlı kentsel dönu¨şu¨mden ziyade alan bazlı kentsel dönu¨şu¨mu¨ teşvik edeceğiz. Tek tip kentsel dönu¨şu¨m uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözu¨mler u¨reteceğiz. Fiziki dönu¨şu¨mu¨ ku¨ltu¨rel, ekonomik ve sosyal dönu¨şu¨mle birlikte tasarlayarak yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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