Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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