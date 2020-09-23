Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek.

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Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız

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