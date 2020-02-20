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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz."
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