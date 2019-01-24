Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Artık Gücün Belirleyicisi, Sahip Olunan Veri ve Bunları İşleme...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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