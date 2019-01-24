Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Artık Gücün Belirleyicisi, Sahip Olunan Veri ve Bunları İşleme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Artık Gücün Belirleyicisi, Sahip Olunan Veri ve Bunları İşleme...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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