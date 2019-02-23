Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa Halkları Kendi Topraklarında Huzur ve Güven İçinde Yaşıyorsa...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bugün Avrupa
halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye
'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatandalarına dönmek istiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: AA
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