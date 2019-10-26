Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak, Yüksek Divan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan unvandır."
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