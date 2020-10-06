Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
Proje ile ilgili video
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Töreni'nde konuştu. (3)
Erdoğan: "KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KKTC'yi küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar... - Son Dakika