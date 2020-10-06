Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC'yi küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC'yi küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Proje ile ilgili video Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması Proje ile ilgili video Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Töreni'nde konuştu. (3) Erdoğan: "KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız."

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