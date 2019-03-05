Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Burada TOKİ'nin 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinin Müjdesini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı

Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz

Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti

Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var