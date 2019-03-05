Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Burada TOKİ'nin 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinin Müjdesini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Burada TOKİ'nin 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinin Müjdesini...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz

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