Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor."
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9.11.2019 01:57:42. #1.11#
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