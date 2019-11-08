Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4 Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 01:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]