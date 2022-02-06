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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜN DE HASTALIĞI HAFİF ŞEKİLDE GEÇİRİYOR, ÇALIŞMALARIMIZA EVDEN DEVAM EDİYORUZ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜN DE HASTALIĞI HAFİF ŞEKİLDE GEÇİRİYOR, ÇALIŞMALARIMIZA EVDEN DEVAM EDİYORUZ

06.02.2022 12:40
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜN DE HASTALIĞI HAFİF ŞEKİLDE GEÇİRİYOR, ÇALIŞMALARIMIZA EVDEN DEVAM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hem kendi hem de eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hem kendi hem de eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" demişti.


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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜN DE HASTALIĞI HAFİF ŞEKİLDE GEÇİRİYOR, ÇALIŞMALARIMIZA EVDEN DEVAM EDİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜN DE HASTALIĞI HAFİF ŞEKİLDE GEÇİRİYOR, ÇALIŞMALARIMIZA EVDEN DEVAM EDİYORUZ - Son Dakika
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