Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de Vatanımız Üzerinde Oynanmak İstenen Oyunlara, Milletimize Yönelik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:18 Kaynak: AA
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