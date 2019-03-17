Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de Vatanımız Üzerinde Oynanmak İstenen Oyunlara, Milletimize Yönelik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de Vatanımız Üzerinde Oynanmak İstenen Oyunlara, Milletimize Yönelik...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:18 Kaynak: AA

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